Bunt we wrocławskim więzieniu. Osadzeni wzięli studentów jako zakładników, żądają uwolnienia swoich kolegów. Jest nagranie OPRAC.: Konrad Bałajewicz

Podczas wizyty studentów w zakładzie karnym przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu, dochodzi do uwolnienia więźniów. Przemyconą bronią palną, terroryzują służbę więzienną i biorą studentów jako zakładników. Do akcji wkraczają antyterroryści. Co tam się dzieje?