Wypadek dwóch samochodów osobowych na Alei Wielkiej Wyspy. Jedno z aut leży na boku, są duże utrudnienia w ruchu Konrad Bałajewicz Jarosław Jakubczak

W środę (29 maja) około godz. 12 na skrzyżowaniu ul. Olszewskiego z Aleją Wielkiej Wyspy we Wrocławiu doszło do poważnego wypadku. Renault scenic zderzył się z peugeotem 807. W wyniku zderzenia, peugeot przewrócił się na bok na przejściu dla pieszych, jedna osoba trafiła do szpitala.