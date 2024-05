Kąpieliska i baseny letnie we Wrocławiu gotowe na otwarcie. Które będą darmowe?

Kąpielisko Morskie Oko. Kiedy otwarcie i jakie ceny?

Kiedy otwarcie Glinianek i basenu przy Wejherowskiej?

- Jeśli tylko pogoda dopisze i będzie nas czekał upalny długi weekend w Boże Ciało (Boże Ciało przypada w tym roku 30 maja), to już wtedy zgłosimy gotowość i otworzymy nasze obiekty. Śledząc na bieżąco prognozę pogody, poinformujemy o konkretnej dacie, czy będzie to 30 maja czy weekend później, ale uspokajam, że nawet mimo niesprzyjającej aury baseny zostaną otwarte nie później niż 15 czerwca – wyjaśnia Maciej Moczko, rzecznik prasowy WCT Spartan

Pływalnia letnia Orbita znajduje się przy ul. Wejherowskiej 34, będzie otwarta codziennie w godzinach 9-19. To kompleks trzech basenów odkrytych wybudowanych na The World Games w 2017 roku:

Kąpielisko Glinianki położone jest nieopodal stadionu Tarczyński Arena, przy ul. Kosmonautów 1. Otwarte będzie w dni powszednie w godzinach 9-19, a w weekendy w godz. 9-20. To teren o łącznej powierzchni 17 hektarów, w obrębie którego znajdują się trzy jeziorka o powierzchni ok. 10 hektarów. Jest tutaj także Wake Park, gdzie można wypożyczyć sprzęt do uprawiania sportów wodnych. Posiada plażę z dostępem do wody.

Cenniki obu pływalni nie są jeszcze ustalone. Zarządcy zapewniają, że nie ulegną one drastycznym zmianom w porównaniu do zeszłego roku. Przypomnijmy, że za wejście na Orbitę kupując bilet przy kasie, trzeba było zapłacić 35 złotych za normalny w dni powszednie oraz 39 złotych za wejście w weekendy i święta. Bilet ulgowy kosztował kolejno: 28 zł i 32 zł. Honorowane są karty typu Multisport.