Oficjalne wyniki wyborów na prezydenta Wrocławia! Tylko 4,5 proc. różnicy między Sutrykiem i Bodnar Michał Perzanowski

Wyniki wyborów na prezydenta Wrocławia. Oficjalne wyniki nie potwierdziły tego, co wieczorem podawała agencja Ipsos. Zarówno Jacek Sutryk, jak i Izbaela Bodnar stracili kilka punktów procentowych głosów. Jeszcze bardziej niezadowolony może być aktualny prezydent Wrocławia, którego wynik to 34,33 proc. Izabela Bodnar nie dobiła do 30-procentowego poparcia i z wynikiem 29,80 proc. wchodzi do II tury.