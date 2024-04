Koalicja Obywatelska wygrywa w sejmiku dolnośląskim. Będzie zmiana władzy w województwie. Ile mandatów i dla kogo?

Wstępne sondażowe wyniki wyborów do sejmików wojewódzkich w całej Polsce wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Nie oznacza to jednak rządzenia w sejmikach. Oto ogólna statystyka w kraju:

We Wrocławiu dojdzie do drugiej tury w wyborach na prezydenta stolicy Dolnego Śląska. Pierwszą turę wygrał Jacek Sutryk, ale nie osiągnął 50 procent i w drugiej turze będzie walczył z Izabelą Bodnar z…

Jeżeli takie wyniki się utrzymają, to oznacza, że Koalicja Obywatelska zdobędzie kilkanaście mandatów. By rządzić, będzie musiała poszukać sobie koalicjanta. Bardzo prawdopodobne, że do koalicji wejdzie Trzecia Droga, która uzyska co najmniej 5 mandatów i oczywiście Lewica. Prawo i Sprawiedliwość powinno otrzymać ok. 10 mandatów. Pozostałe kilka miejsc w ławach sejmikowych zostanie rozdysponowane pomiędzy Bezpartyjnych, Konfederację i Lewicę.