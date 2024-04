Sensacja w Legnicy. Tadeusz Krzakowski przegrywa i po 22 latach oddaje władzę

- Będę walczyć o Legnicę. Muszę ją posprzątać. Kocham to miasto, to moje miasto i zrobię w nim porządek, tak jak należy, jak Legnica i legniczanie na to zasługują. Jesteśmy pięknym historycznym miastem z niesamowitą tradycją i musimy o nie zadbać i zrobić z niego perełkę. Uważam, że Legnicy brakuje kobiecej ręki – powiedziała Joanna Śliwińska-Łokaj.