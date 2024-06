Wrocławskie Neony gasną, choć miasto obiecało je ratować. Czy to tylko kolejna pusta obietnica wyborcza?

Tymczasem według Tomasza Kosmalskiego stan neonów jest coraz gorszy, a umowy nadal brak.

"W związku ze zbliżającym się świętem podwórka przy ul. Ruskiej 46, z przykrością musimy poinformować, że ze względu na aktualny, zły stan techniczny neony nie uświetnią tego wydarzenia tak, jak powinny. Niestety, mimo uzgodnienia treści umowy już w kwietniu oraz dopełnieniu przez nas wszelkich formalności wymaganych do jej zawarcia, Gmina Wrocław do dzisiaj nie zgłosiła gotowości do podpisania dokumentu" - czytamy we wpisie na FB.