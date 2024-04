Wrocławskie neony zostaną zdemontowane? Tak twierdzi właściciel, miasto zaprzecza

AKTUALIZACJA

Nowy kontrakt dotyczy najmu, a nie jak było do tej pory – użyczenia, czyli możliwości ekspozycji. Jakub Mazur opisywał, że miasto zobowiązało się m.in. do zainwestowania w neony (ich naprawę) oraz pokrycia opłat za najem, utrzymanie i prąd. Dokładnych kosztów na razie nie podał. Usłyszeliśmy tylko, że jest to „kilkumilionowa umowa”. Umowa ma zostać podpisana po tym, jak rada miejska podczas uchwali finansowanie neonów podczas sesji, która odbędzie się 18 kwietnia oraz po procedurze „liczonej w dniach lub tygodniach”. Zapytaliśmy wiceprezydenta, jaka była przyczyna pojawienia się informacji o likwidacji neonów.

- Właściciel neonów uważał, że mogłoby powstać ryzyko prawne: gdyby nie zdemontował tych neonów, gmina Wrocław, z uwagi na to, że te neony wiszą na ścianach miejskich, chciałaby obciążyć kosztami związanymi z tym, że bezumownie wykorzystuje on przestrzeń wrocławską. My nie mamy takich intencji. Aby utwierdzić pana prezesa w tym, że nie jest to tylko deklaracja słowna, dzisiaj podpisałem oświadczenie, że gmina nie będzie obciążała kosztami właściciela do momentu podpisania docelowej umowy. Teraz jesteśmy na ostatniej prostej, aby tę umowę podpisać. Pan prezes wiedząc o tym, że nie będzie obciążony – bo ma to na piśmie – nie ma już obaw i odstąpił od usuwania neonów – mówił wiceprezydent Wrocławia, Jakub Mazur.

***

Tak wcześniej opisywaliśmy informacje o likwidacji neonów w podwórku przy ul. Ruskiej: