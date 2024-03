Koniec wrocławskich neonów? Galeria neonów przy ul Ruskiej przestaje istnieć. Właściciel kontra miasto

Informacja o zakończeniu działalności pojawiła się na oficjalnym profilu Wrocławskich Neonów na facebooku.

"Z przykrością informujemy, że historia galerii neonów przy Ruskiej dobiega końca. Trwające kilka miesięcy rozmowy z Gminą Wrocław nie doprowadziły do zawarcia porozumienia zapewniającego dalsze funkcjonowanie tego miejsca. Za to przez ten czas spotkaliśmy się z brakiem rzetelności i profesjonalizmu, a przede wszystkim z niepoważnym traktowaniem tej sprawy przez urzędników. Do tej pory również nie doczekaliśmy się niezbędnych napraw neonów, do których Gmina jest zobowiązana" - czytamy w komunikacie.