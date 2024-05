Kultowy neon z wrocławskiego sklepu Krokodyl odnaleziony w śmietniku. Czy trafi do Galerii Neonów na Ruskiej?

Sklep Krokodyl ze skórzaną galanterią funkcjonował od 1962 roku, gdy Plac Legionów nosił jeszcze nazwę PKWN. Właściciele, jako główny powód zamknięcia księgarni, wymieniali horrendalny czynsz naliczany przez Spółdzielnię Mieszkaniową Cichy Kącik. Sklep został zamknięty. Teraz neon został znaleziony w koszu na śmieci na tyłach budynku.

– Z wielką radością ogłaszamy, że do naszej kolekcji dołączył neon Krokodyl z pl. Legionów. Po wielu latach udało nam się go odnaleźć i odkupić od osoby, która go do tej pory posiadała. Ocalały tylko litery, ale i tak radość jest ogromna! - mówi właściciel Neonów Tomasz Kosmalski, który w planach ma renowację Krokodyla. - Powoli zastanawiamy nad jego renowacją, w trakcie której, oprócz liter ze szklanych rurek, chcielibyśmy odtworzyć również neonowy ogon, grzbiet i paszczę naszego nowego pupila.