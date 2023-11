W Oleśnicy 11 listopada odsłonięto pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego. Zaprezentowano wzruszający spektakl o życiu bohatera [ZDJĘCIA]

Uroczystość wpisała się w obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada. Przy pomniku przedstawiającym młodego żołnierza Witolda Pileckiego została powieszona tablica pamiątkowa z napisem: „Całe życie dla Niepodległej”.

- Obchodzimy jedno z najważniejszych świąt w historii Polski. To dzień, który przypomina nam o trudach i ofiarach, jakie nasza ojczyzna poniosła, aby odzyskać swoją suwerenność i wolność. Wspólnie celebrujemy naszą niepodległość i dumnie patrzymy w przyszłość - mówił wójt gminy Oleśnica Marcin Kasina .

Jak dodał, gmina Oleśnica w tym roku 11 listopada świętowała podwójnie z powodu odsłonięcia pomnika.

- Witold Pilecki przyczynił się do utrzymania naszej suwerenności w czasach, kiedy niemieccy i rosyjscy okupanci chcieli wymazać Polskę z mapy świata. Pilecki to wybitna postać, której życiorysem można obdzielić kilka osób. Należał do pokolenia urodzonego pod zaborami, którego misją było odzyskanie przez Polskę niepodległości – przypomniał oleśnicki wójt.