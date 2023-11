Jerzy Kalina odznaczony Orderem Orła Białego. Jest autorem wrocławskich pomników, w tym Anonimowego Przechodnia przy ul. Świdnickiej

Pierwowzorem pomnika jest „Przejście”, czyli instalacja gipsowych figur z 1977 roku postawionych w Warszawie przy ulicach Świętokrzyskiej i Mazowieckiej. Stworzona była dla potrzeb programu telewizyjnego „Vox Populi”. Niedługo potem została zdemontowana i trafiła na 28 lat do wrocławskiego Muzeum Narodowego. Stała się pierwowzorem dla pomnika z brązu, który odsłonięto w nocy z 12 na 13 grudnia 2005 roku.

- To pomnik ludzi przechodzących przez ulicę, ale w jaki specyficzny sposób. Czy może schodzących pod ziemię, w tamtym czasie, kiedy to podziemie się zaczynało po to, by doprowadzić do odzyskania przez Polskę wolności, niepodległości i suwerenności? – dodaje Andrzej Duda.