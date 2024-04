To jeden z największych jarmarków w Polsce! W Jeleniej Górze kupisz wszystko. Wystawcy z Polski i zagranicy

Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości to najstarsza w Polsce tego typu impreza. Odbywa się od 53 lat i niezmiennie przyciąga kolekcjonerów i hobbystów z całej Europy. Jarmark ma ustaloną renomę. Tłumnie odwiedzają go także mieszkańcy Dolnego Śląska, szukając okazji do kupienia ciekawych rzeczy.

Dzisiaj (27.04) na placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i sąsiednich ulicach pojawiło się sporo wystawców z Polski, Czech i Niemiec.

Tradycyjnie na jarmarku można dostać niemal wszystko – od biżuterii po meble, białą broń, lampy, monety, stare pocztówki i inne eksponaty. Jak zauważyliśmy, kupujących nie brakowało. Wielu z nich, to świadomi kolekcjonerzy, którzy wiedzą, że w Jeleniej Górze zawsze znajdą coś cennego. Szukają konkretnych eksponatów.

– Te rzeczy nigdy nie tracą na wartości – podkreśla sprzedawca zabytkowych zegarów.

Jak na jarmark przystało, targowanie było na miejscu i sprzedający niejeden raz schodzili z ceny.