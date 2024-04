Wielkie sprzątanie Odry we Wrocławiu. Ponad 100 osób wyjęło z rzeki śmieci, wśród których znalazły się nawet hulajnogi!

Wojewoda zachęca także inne samorządy na Dolnym Śląsku by dołączyć do akcji.

- Rzeka ta jest naszym wspólnym dziedzictwem. Jako wojewoda nadodrzańskiego terenu wiem to bardzo dobrze, dlatego z przedstawicielami innych nadodrzańskich urzędów wojewódzkich tworzymy zespół, który będzie współpracował w sprawie ochrony naszej rzeki. Tym bardziej cieszę się, że stworzyliście Państwo piękną oddolną inicjatywę, która cieszy się aż takim powodzeniem.

Inauguracja corocznej akcji sprzątania Odry we Wrocławiu znów cieszyła się ogromną popularnością. Ponad 100 mieszkańców postanowiło zadbać o środowisko i wysprzątać ze śmieci przybrzeże. Do tegorocznej edycji dołączył Wojewoda Dolnośląski Maciej Awiżeń , który objął akcję Patronatem Honorowym.

Do tegorocznej edycji przyłączyło się wielu ludzi

To już 3. edycja ekologicznej akcji, do której co roku przyłącza się coraz więcej mieszkańców i instytucji. Czysta Odra ma na celu poprawę sytuacji ekologicznej na Odrze, ale także zwiększyć świadomość społeczną.