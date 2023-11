Dolnośląskie obchody 11 listopada odbyły się w Oławie. Był apel, pokaz sprzętu wojskowego. "Niepodległość nie jest nam dana raz na zawsze"

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Oławie. Tam nabożeństwo w intencji ojczyzny odprawił bp Jacek Kiciński, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej. Po modlitwie obchody przeniosły się na oławski rynek, gdzie odbył się uroczysty apel z wręczeniem odznaczeń, awansów wojskowych i wyróżnień.

- Oława to miasto o długiej historii sięgającej średniowiecza, ale warto przypomnieć mało znany fakt, że z początkiem XX wieku wtedy na niemieckich terenach tutaj mówiono jeszcze ze specyficzną gwara polską. W Święto Niepodległości na naszych terenach trudno jest znaleźć jakiś element tradycji, który by nawiązywał wprost do roku 1918. W Oławie mieścił się garnizon Armii Czerwonej i dopiero 30 lat temu pozbyliśmy się żołnierzy radzieckich. Te czasy minęły. Potęga Oławy, gminy i powiatu to przede wszystkim ciężka praca samorządowców – przemawiał wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski.