Okolice Wrocławia w kolorze żółtym. Rzepakowe pola zachwycają

Na przełomie kwietnia i maja okolice Wrocławia zachwycają pięknymi, żółtymi barwami. To oczywiście za sprawą kwitnącego rzepaku. Rzepak to roślina jednoroczna lub dwuletnia. Ogromna większość aktualnie kwitnących rzepaków, to rośliny dwuletnie. Szacuje się, że w Polsce nawet ponad 90 proc. rolników wysiewa rzepak ozimy w sierpniu. Roślina kiełkuje po kilku dniach, a do zimy zdąży podrosnąć i wzmocnić się na tyle, by przetrwać przymrozki i śniegi.

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ: