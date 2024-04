Punkty widokowe w Karkonoszach i Górach Izerskich - idealny pomysł na majówkę! Te panoramy Was zachwycą!

Urokliwe Karkonosze i Góry Izerskie. Można zakochać się w nich od pierwszego spojrzenia!

Karkonosze to miejsce, w którym potężne skały wybijają się ponad gęste lasy i dzięki temu tworzą unikalny krajobraz. Grupy skalne i pojedyncze skałki przypominają naturalne rzeźby o różnorodnych kształtach i wysokościach, które doczekały się swoich nazw, takich jak Pielgrzym czy Słonecznik. Na uwagę zasługują także naturalne kotły lodowcowe, otoczone stromymi zboczami, jak Śnieżne Kotły czy Kocioł Wielkiego Stawu. Na miejscu nie brakuje również potoków, wodospadów czy różnorodnej fauny, które czynią to miejsce wyjątkowym i zapraszają do odwiedzin przez cały rok.

Znane są również jako Skałki Miłości i znajdują się w szklarskiej Porębie bezpośrednio nad dworcem PKP, więc widać je po wyjściu z pociągu. Z punktu widokowego na Białych Skałach widać Szrenicę oraz Śnieżne Kotły >>> Nadleśnictwo Szklarska Poręba

Karkonosze słyną także ze swoich malowniczych miast, takich jak Jelenia Góra, Karpacz czy Szklarska Poręba, które są pełne bogatej historii i unikatowej architektury. Góry i Pogórze Izerskie pozostają w ich cieniu, co nie znaczy, że mają mniej do zaoferowania. Graniczą z Niemcami i Czechami, a ich najwyższym szczytem jest Wysoka Kopa (1126 m n.p.m.). Ten teren prawdziwy raj dla miłośników przyrody oraz fanów zimowych szaleństw, głównie narciarstwa biegowego. Miasteczka takie jak Lwówek Śląski, Lubomierz oraz Świeradów Zdrój, które leżą nieopodal, kryją w sobie niezwykłe historie.