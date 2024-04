Umiarkowana radość w sztabach Łukasza Kasztelowicza i Jerzego Michalaka. Nie ma poparcia dla kandydatów przed drugą turą

Z wyników sondażowych exit poll wynika jednoznacznie, że we Wrocławiu odbędzie się druga tura. Jednak - pierwszy raz w historii - bez kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Łukasz Kasztelowicz przekonał do siebie tylko 13,9 proc. wyborców. Czwarty był Jerzy Michalak z Bezpartyjnych Samorządowców, który zdobył 7,9 proc. głosów (oczywiście według exit poll).

PiS: „Wrocław był dla nas trudnym miastem”

- Wrocław zawsze był ciężkim miastem dla kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Ja byłem świeżym kandydatem, nierozpoznawalnym i bez dużego zaplecza finansowego. A wrocławianie dopiero mnie poznawali. Mój wynik jest podobny do tych, które moi koledzy z partii zdobyli w innych, dużych miastach. To pokazuje, że przed nami dużo pracy. Mam nadzieję, że oficjalny wynik będzie lepszy od tego sondażowego. Mogę obiecać, że ta kadencja będzie najlepsza w wykonaniu naszych radnych. Klub będzie wytykać błędy nowemu prezydentowi. W mojej ocenie jedna i druga kandydatura to jest to samo. Nikogo nie popieram, bo nie ma dla mnie różnicy, czy rządzić będzie Sutryk czy Sutryk-bis, w postaci Izabeli Bodnar – mówi Łukasz Kasztelowicz, kandydat PiS na prezydenta Wrocławia.

Mimo to, Łukasz Kasztelowicz pogratulował obojgu kandydatom - którzy zmierzą się w drugiej turze - za dobrą kampanię wyborczą i przekonanie do siebie mieszkańców Wrocławia. Mirosława Stachowiak-Różecka przekonywała, że we Wrocławiu jeszcze wygra Prawo i Sprawiedliwość. I przypomniała, że Rafał Dutkiewicz już raz poparł kandydata, za którego przeprosił. Przestrzegła, żeby obecne poparcie dla Izabeli Bodnar, której także pogratulowała nie skończyło się tym samym.