Turystka wróciła z Egiptu z rafą koralową. Została zatrzymana na lotnisku we Wrocławiu, grozi jej… 5 lat więzienia Konrad Bałajewicz

Dolnośląska Krajowa Administracji Skarbowa (KAS) zatrzymała na wrocławskim lotnisku okazy rafy koralowej. Przewóz tego typu fragmentów rafy koralowej jest przestępstwem i podlega karze pozbawienia wolności. KAS Zobacz galerię (3 zdjęcia)

O tym, jak dotkliwe może być zabranie do domu nietypowych pamiątek z egzotycznych krajów, przekonała się pasażerka wrocławskiego lotniska. Po powrocie z Egiptu została wytypowana do kontroli. W jej bagażu znaleziono fragmenty rafy koralowej. Grozi jej teraz do 5 lat więzienia.