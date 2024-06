Neony zostają w podwórku przy Ruskiej we Wrocławiu. W końcu jest umowa, wszystkie zostaną naprawione

- Dzisiaj sfinalizowaliśmy podpisanie umowy na 10-letni najem neonów. Prace remontowe będą trwać przez 9 miesięcy. Przez 10 lat miasto będzie utrzymywać neony i finansować ich ubezpieczenie – mówi Renata Granowska, wiceprezydent Wrocławia.

Przypomnijmy, że m.in. brak prowadzenia koniecznych napraw (do czego we wcześniej umowie zobowiązała się gmina Wrocław) oraz zapisy umowy dotyczące m.in. ubezpieczenia, niemal doprowadziły do rozwiązania kontraktu i zabrania neonów z podwórka przez właściciela. Po roku czasu udało się wypracować konsensus. Pisaliśmy o tym tutaj: