Wyrok w sprawie śmierci 25-letniego obywatela Ukrainy we Wrocławiu. Najwyższa kara to 5 lat więzienia

Do zdarzenia doszło 30 lipca 2021 r. Policję powiadomili ratownicy pogotowia ratunkowego, którzy zostali wezwani do interwencji na przystanku MPK we Wrocławiu. Zdaniem służb, pijany mężczyzna był agresywny, a ponieważ nie było wskazań, by trafił do szpitala, funkcjonariusze zawieźli go do izby wytrzeźwień. Tam 25-letni Dmytro zmarł. Obywatel Ukrainy miał być bity, duszony, użyto wobec niego pałki i gazu.