Tu legalnie można łowić ryby! Sprawdzone miejsca do wędkowania we Wrocławiu

Zobacz w galerii miejsca do legalnego wędkowania we Wrocławiu:

Wędkuj legalnie we Wrocławiu - karta wędkarska i zezwolenie

Jeśli ktoś chce zacząć swoją przygodę z wędkowaniem, powinien załatwić pewne formalności. Legalne łowienie ryb jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu karty wędkarskiej i zezwolenia.

Aby zdobyć kartę wędkarską, należy zgłosić się do Polskiego Związku Wędkarskiego. Jego wrocławski oddział znajduje się przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Nie dostaniemy takiego dokumentu od ręki. Najpierw trzeba zdać egzamin z wiedzy teoretycznej o wędkowaniu i opłacić składkę członkowską. Karta jest niezbędna do legalnego łowienia na wszystkich zbiornikach wodnych w Polsce.

Następny krok to zdobycie zezwolenia. Uprawnia ono do łowienia na wszystkich wodach: rzekach i akwenach okręgu wędkarskiego, do którego należymy. Zezwolenie można wykupić na jeden dzień, trzy dni, tydzień albo rok. We Wrocławiu zezwolenie roczne kosztuje pomiędzy 450-740 zł[/b].