Tu handlowało się wszystkim! Tak wyglądał wrocławski szaberplac na ul. Krakowskiej. O pochodzeniu towaru lepiej było nie wiedzieć

Wrocławskie szaberplace - tu kwitł handel tuż po wojnie

Szaberplace , czyli targowiska działały prężnie we Wrocławiu, nie tylko bezpośrednio po II wojnie światowej. Swoją nazwę zyskały od słowa "szaber", które oznaczało przywłaszczenie, kradzież mienia porzuconego w trakcie walk. Na szaberplacach handlowano głównie towarami "znalezionymi" w mieście, które były często pozostałościami po niemieckich mieszkańcach miasta.

Wrocławskie place najlepiej pokazują, jak miasto się zmieniło przez ostatnie sto lat. To niesamowite, jak te same miejsca się różnią, m.in. układem urbanistycznym. Niektóre się powiększyły, niektóre…

W pierwszych tygodniach po kapitulacji miasta prowadzono handel wymienny. Ludność niemiecka wymieniała odzież i artykuły przemysłowe na żywność przywożoną z Polski Centralnej. Pierwszy i najsłynniejszy szaberplac funkcjonował na placu Grunwaldzkim.

Innym, bardzo popularnym miejscem, był szaberplac na Nowym Targu. Utworzony zaraz po zakończeniu II wojny światowej, utrzymał się do 1963 roku. Wówczas to miejskie władze postanowiły relokować stoiska i sklepy na ul. Krakowską. Handel w niedziele kwitł tam aż do końca lat 90.

