Wrocławskie place 100 lat temu i dziś. Kiedyś te miejsca wyglądały zupełnie inaczej! Zobaczcie zdjęcia

Przykładem może być plac Dominikański , który przed II wojną światową (nazywał się wtedy Dominikanerplatz) był dużo mniejszy niż dziś. Jego granice wyznaczał kościół Dominikanów, przedłużenie ul. Witta Stwosza i kamienice, w miejscu których dziś stoi galeria handlowa. Zabudowania te zostały zburzone w czasie wojny. W PRL-u teren po nich włączono w obszar placu imienia Dzierżyńskiego. Na pustej działce, przy której zbudowano w międzyczasie ogromne skrzyżowanie w ciągu alei WZ, stanął hotel. W 2001 zastąpiło go centrum handlowe. W efekcie obszar placu, gdzie były tylne wejścia do galerii stracił na znaczeniu, stając się zatoczką autobusową. A współcześni wrocławianie zwyczajowo, mówiąc o placu Dominikańskim, mają na myśli skrzyżowanie ulic Kazimierza Wielkiego, Piotra Skargi i Błogosławionego Czesława.

We Wrocławiu placów jest bardzo dużo - mniejsze na obrzeżach miasta, duże w centrum. Te większe zna większość mieszkańców Wrocławia, bo to ważne ciągi komunikacyjne, węzły przesiadkowe komunikacji miejskiej czy skrzyżowania ważnych arterii.

Taki los spotkał większość placów we Wrocławiu. W podobny sposób powstał obecny plac Grunwaldzki, który przed wojną był stosunkowo małym skrzyżowaniem kilku ulic, czy plac Legionów, którego nazwy zmieniały się kilkukrotnie. Po wojnie był to plac PKWN-u. Nazwany został zgodnie z obowiązującym wówczas trendem nazewnictwa wszystkich placów i ulic we Wrocławiu "ku chwale Polski socjalistycznej". Po 1989 roku, gdy nazwę należało zmienić, nie zdecydowano się na plac Słoneczny od niemieckiego Sonnenplatz. Dziś to plac Legionów.