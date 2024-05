Ta wielka, czarna pszczoła, była uznawana za wymarłą. Wróciła i na Dolnym Śląsku żyje się jej świetnie! Aneta Kolesińska Michał Perzanowski

Najbliższym skojarzeniem dla człowieka związanym z pszczołą, jest miód. Do rodziny pszczołowatych należy jednak prawie 6 tys. gatunków, a część z nich wcale miodu nie produkuje. Ma jednak istotne znaczenie w zapylaniu roślin. Zadrzechnia fioletowa, zwana też "czarną pszczołą", do niedawna była uznawana za prawdopodobnie wymarłą. Wróciła i na Dolnym Śląsku można ją spotkać w kilku miejscach. Spotkaliście ją? Możecie to udokumentować!