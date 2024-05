Duże śmieci - duży problem. Mieszkańcy Wrocławia mogą je wyrzucić za darmo. Sprawdź, gdzie! Michał Perzanowski

Jeśli kontener na odpady wielkogabarytowe jest zapełniony, odpady można ustawić z boku. Wykonawca ma obowiązek odebrać wszystkie odpady, także te, które nie zmieściły się do kontenera. Ekosystem Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Masz do wyrzucenia meble, dywan albo suszarkę na pranie? Do odpadów zmieszanych takie przedmioty trafić nie mogą. Dlatego spółka Ekosystem regularnie prowadzi wywóz odpadów wielkogabarytowych. Podstawiony kontener dostępny jest dla każdego i to zupełnie za darmo. Co jeszcze można tam wrzucić? Przeczytajcie.