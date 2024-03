Tramwaj na Popowice za grube miliony. Zrobiono zielone torowisko, a autobusy MPK stoją w korku

- Geometria skrzyżowania sprawia, że łuk skrętu w kierunku mostu Milenijnego musiałby poprowadzić przez obecne tereny parku, co skutkowałoby wycięciem 8 starych drzew. Tak projektowaliśmy skrzyżowanie i całą trasę, by zachować drzewa. I to się udało. Dodatkowo stworzenie buspasa skutkowałoby tym, że wszystkie autobusy, musiałyby z niego korzystać - także te jadące na wprost w kierunku Pilczyckiej. A to z kolei wymagałoby dodatkowego zielonego cyklu tylko dedykowanego autobusom na skrzyżowaniu Popowicka/Milenija/Pilczycka, co upośledzałoby przepustowość skrzyżowania – tłumaczy Tomasz Sikora z urzędu miasta.