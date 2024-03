Miłośnicy transportu miejskiego remontują zabytkowy tramwaj. Tak wygląda prawie 100-letni pojazd

Legendarny, wrocławski tramwaj w nowej szacie

Dokładnie 100 lat temu Wrocław zmagał się z poważnym problemem komunikacyjnym. Jedyny przewoźnik tramwajowy (wówczas były to przedsiębiorstwa prywatne) miał przestarzały, około 30-letni tabor, którego nawet nie opłacało się remontować.

W odpowiedzi na to biuro konstrukcyjne Linke-Hofmann-Werke (po II WŚ Pafawag) zaprojektowało tramwaj o tej samej nazwie. Już rok później z fabryki wyjechał pierwszy prototyp, a do 1929 roku po torowiskach jeździły już 232 pojazdy z tej serii. Numery taborowe wynosiły od 1001 do 1232 i właśnie jeden z takich pojazdów pozyskał do kolekcji Klub Sympatyków Transportu Miejskiego.

Zobacz!