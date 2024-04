Mieszkańcy Jagodna nie mogą się doprosić o naprawienie dziury w drodze. Jest przyczyną dodatkowych korków na osiedlu Konrad Bałajewicz

"Kontaktuje się z Państwa redakcją ze względu na fakt, iż nie potrafię w żaden sposób wymusić lub skłonić urzędników do naprawy dziury w jezdni, która przyczynia się do powstawania dodatkowych korków na Jagodnie" – pisze w liście do „Gazety Wrocławskiej” Kamil, mieszkaniec Jagodna. Dodaje, że mieszkańcy czekają na załatanie wyrwy już kilka miesięcy. Zapytaliśmy ZDiUM, kiedy ubytek zostanie naprawiony.