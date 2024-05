Tłumy przed biblioteką. Za 4 złote kupicie książki, płyty CD, vinyle i czasopisma. Ruszyła Giełda Książki Bibliotecznej we Wrocławiu Michał Perzanowski

Około 10 tysięcy książek, czasopism, płyt CD i DVD czy vinylowych krążków - właśnie takie skarby można złowić od poniedziałku (20 maja) do piątku (24 maja) na Giełdzie Książki Bibliotecznej we wrocławskim Rynku. To już 32. edycja imprezy, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Dziś trudno było wejść do Galerii pod Plafonem. Zobaczcie zdjęcia!