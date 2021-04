Tak budują północny odcinek wschodniej obwodnicy Wrocławia [NOWE ZDJĘCIA]

Mieszkania plus na Dolnym Śląsku. Zobacz, gdzie ruszą budowy

W najbliższych miesiącach mają rozpocząć się dwie nowe budowy w naszym regionie. Będą to osiedla we Wrocławiu i w Zgorzelcu, które wraz z już realizowaną inwestycją w Oławie, przyniosą ponad 800 mieszkań na wynajem w ramach rządowego programu Mieszkanie plus.