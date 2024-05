Tragiczny finał ucieczki przed policją na Dolnym Śląsku. Samochód uderzył w drzewo. Dwie osoby ciężko ranne Karolina Kwiatek

Policjanci z Oleśnicy wszczęli pościg za kierowcą, który nie chciał się zatrzymać do kontroli drogowej. W pewnym momencie pojazd wypadł z drogi i z impetem uderzył w przydrożne drzewo. Kierowca trafił do szpitala w stanie ciężkim. Jadąca z nim kobieta została przewieziona do placówki medycznej w stanie krytycznym. W aucie znaleziono 1000 porcji narkotyków.