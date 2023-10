Tadeusz Samborski przegrał w sądzie z Polska Press w trybie wyborczym. Sąd: Dziennikarz Gazety Wrocławskiej napisał prawdę

Wyrok nie jest prawomocny.

Dziennikarz opublikował konkretną informację popartą dokumentami. Zawarł w artykule także zdanie bohatera tekstu, czyli drugą stronę, a także opinię eksperta z Instytut Pamięci Narodowej.

- W tytule zaś zadałem pytanie, które może zadać każdy odbiorca tej publikacji. Każdy czytelnik mógł sobie wyrobić opinię sam. Podałem także cały kontekst kariery Samborskiego w PRL-u dla wiadomości czytelników. Uważam, że dobrze spełniłem swoją misję. Sąd to potwierdził swoją decyzją, co mnie cieszy. Mam nadzieję, że pan Samborski uświadomi sobie, o co w tym artykule chodzi, ponieważ wydaje mi się po jego wnioskach i zeznaniach w sądzie, że nie do końca zrozumiał – stwierdził red. Rajfur.