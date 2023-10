Reset „kontekstem światowym”. Wypowiedź Zdrojewskiego znika ze stron Platformy

Przy okazji konferencji prasowej zorganizowanej w związku z toczącą się kampanią wyborczą, zapytaliśmy byłego prezydenta Wrocławia o to jak z perspektywy czasu ocenia swoje działania i czy żałuje polityki resetu z Rosją.

- Patrzę na każde wydarzenie wpisując je w określony kontekst. Ten kontekst był europejski, był kontekstem światowym – odpowiedział Zdrojewski i chwilę potem przeszedł do ataku na obecnie sprawujących władzę - czeka nas po tych ośmiu latach prawdziwy reset. Bo to co zrobił przede wszystkim Antonii Macierewicz, to co zbudowano także w ministerstwie obrony, właściwie to dewastacja służb wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, doprowadzenie do tego, że rządy zaczynały się właściwie napadem, włamaniem do siedziby NATO w Warszawie – mówił na konferencji prasowej Zdrojewski, który jest dziś kandydatem w wyborach do Sejmu. Dopytywany czy żałuje swoich działań odpowiadał, że jego działania „służyły polskiej racji stanu i polskiej kulturze”.