Ta koncepcja nie odkorkuje wrocławskich osiedli? Osiedlowi radni wyśmiali pomysł ekspertów i urzędników

Pomysły wywołały ożywioną dyskusję. Zdaniem mieszkańców południowych osiedli, zabrakło trzech absolutnie podstawowych inwestycji.

- Pomysły wzbudziły kontrowersje, ponieważ Władza ordynarnie mami mieszkańców obietnicami wyborczymi, aby utrzymać się przy stołkach i to dość nieudolnie. Rozwiązania na poprawę komunikacji południa Wrocławia są trzy podstawowe: TAT na Ołtaszyn, kompleksowa przebudowa ul. Grota-Roweckiego i dostosowanie ul. Buforowej do standardu dwóch pasów w obie strony - mówi Krystian Adamski, osiedlowy radny z Jagodna, powtarzając to m.in. w mediach społecznościowych pod postami promocyjnymi "Pakietu dla Południa".