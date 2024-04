Tramwaj na Jagodno. Nowe wytyczne pozwolą krzyżować tory? Nie wiadomo, ale miasto ogłosiło już sukces

"Mamy to!". Miasto chwali się tramwajem na Jagodno

Miasto, odnosząc się do nich, zapowiada więc ogłoszenie przetargu na kwiecień lub maj 2024 roku, co ma być jednocześnie drugim etapem realizacji trasy autobusowo-tramwajowej.

Urzędnicy ogłosili sukces, a "skrzyżowania torów wykonuje się w drodze wyjątku"

Rozwiązaniem bezkolizyjnym jest wiadukt. Kiedy powstanie?

Ulicę Buforową na Jagodnie nie przecina bocznica kolejowa, a zrewitalizowana linia kolejowa nr 285. I robi to pod niemal kątem prostym. Zaproponowane przez Ministerstwo rozwiązania (niżej w tekście) będzie trudno więc zastosować w praktyce.

— Zrewitalizowana linia kolejowa 285 oczywiście nie ma statusu bocznicy, tylko jest regularnie wykorzystywaną linią pasażerską, a pomysł podniesienia tej linii na wiadukt jest już od dawna rozważany. Brakuje tylko od dawna woli do przeznaczenia na to pieniędzy i szybkiej realizacji takiej inwestycji. Na razie jest ona planowana wyłącznie w zakresie przebudowy towarowej obwodnicy, która prawdopodobnie potrwa bardzo długo przez wiele lat — dodaje Krystian Adamski.

Ukończona w 2022 roku inwestycja, pozwalająca Kolejom Dolnośląskim podróżować po linii 285, z pewnością utrudniła wrocławskim urzędnikom budowę torowiska na osiedle. Wychodzi na to, że na jedyne, sensowne rozwiązanie, poczekamy kilka długich lat. Niewiele bowiem dzieje się na Obwodnicy Towarowej Wrocławia. W październiku 2023 roku PKP ogłosiło dopiero przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej.

Jeśli nie wiadukt, to co? Tak mają krzyżować się torowiska

Z wytycznych wynika, że krzyżowanie się torów tramwajowych z linią kolejową możliwe jest w trzech różnych wariantach. Jeśli tory skrzyżują się pod kątem 45 stopni lub mniejszym, wprowadza się rozwiązanie "A". Jeśli kąt jest większy - "B" i "C". Co one oznaczają?