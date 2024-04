Mieszkańcy Praczy Odrzańskich zbierają podpisy pod petycją. Zamiast stadniny koni chcą mieć osiedlowy basen

Mieszkańcy Praczy Odrzańskich chcą, żeby na terenie ich osiedla został wybudowany basen . Inwestycja była im obiecana już kilka lat temu. Zbiornik miał zostać zamontowany podczas budowy zespołu szkolno-przedszkolnego nr 20 przy ul. Karpnickiej 2 we Wrocławiu, która została otwarta w 2017 roku. Niestety, choć na terenie osiedla pojawiła się nowoczesna placówka edukacyjna dla najmłodszych, to basenu wciąż brak .

Basen na Praczach Odrzańskich

Mateusz Adamczyk - Przewodniczący Zarządu Osiedla Pracze Odrzańskie przygotował petycję skierowaną do Prezydenta Wrocławia. Działacz uważa, że lokalne władze nie nadążają z rozwojem zachodnich osiedli miasta , przez co brakuje miejsc rekreacyjnych dal mieszkańców. Stąd pojawił się pomysł na basen.

Zarząd osiedla proponuje, by basen został wybudowany przy ul. Karpnickiej, nieopodal kilku szkół. Teren należy do miasta, a Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ma pozwalać na umieszczenie podobnej inwestycji. Pojawia się tylko jeden problem. Z terenu korzysta okoliczna stadnina. Jak zamierzają go rozwiązać pomysłodawcy?

- Według informacji, które zostały nam przekazane przez Urząd Miejski Wrocławia, zgodnie z wyrokiem sądu właściciel stadniny miał opuścić ten teren do końca 2023 roku. Sprawa trafiła do komornika, który poszukuje azylu dla zwierząt - mówi w rozmowie z dziennikarzami Gazety Wrocławskiej Mateusz Adamczyk - Przewodniczący Zarządu Osiedla Pracze Odrzańskie.

A Wy co sądzicie o pomyśle? Jeśli chcecie poznać szczegóły, link do petycji znajdziecie TUTAJ >>