Nowy aquapark na Zakrzowie we Wrocławiu jest już gotowy. Wiemy, kiedy będzie można popływać!

- Budowa przy Wilanowskiej jest zakończona. Złożyliśmy już wnioski o odbiory do instytucji państwowych i liczymy, że te niezbędne formalności zostaną załatwione w kwietniu. I to bez zbędnej zwłoki – mówi Grzegorz Kaliszczak, prezes Wrocławskiego Parku Wodnego.

Aquapark na Zakrzowie to basen sportowy o wymiarach 25 x 14,5 m i głębokości od 1,3 do 1,8 m. Są tam też baseny: do nauki pływania, z hydromasażem i otwarty sezonowo basen zewnętrzny, który będzie miał wydzieloną część dla najmłodszych. Ponieważ w bliźniaczym obiekcie na Brochowie bardzo dużym powodzeniem cieszy się saunarium, nie zapomniano także o nim. W porównaniu do brochowskiego, to na Zakrzowie jest większe.