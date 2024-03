Korki na Jagodnie osiągają niebotyczne rozmiary. W poniedziałek nie dało się wyjechać. A będzie coraz gorzej! Michał Perzanowski

W godzinach szczytu sznury aut można zobaczyć już nie tylko na ul. Buforowej, ale też na uliczkach dojazdowych. Jaroslaw Jakubczak/Polska Press Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Mieszkańcy wrocławskiego Jagodna mieli w poniedziałek (11 marca) do czynienia z wyjątkowo uciążliwymi korkami. Dojazd do ulicy Buforowej z każdej bocznej uliczki graniczył z cudem. Od ul. Konduktorskiej, przez Malinowskiego, Dróżniczą, Kopycińskiego i Lutosławskiego kierowcy stali co najmniej kilkanaście minut, żeby wjechać do zakorkowanej już ulicy Buforowej.