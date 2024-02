Szybka kolej miejska we Wrocławiu? Pociągiem można by dojechać od Swojczyc do dworca Świebodzkiego Remigiusz Biały

Podziemna trasa kolejowa od Swojczyc do dworca Wrocław Świebodzki ze stacją w Rynku i na innych ważnych węzłach przesiadkowych oraz tunel pomiędzy dworcami Głównym i Świebodzkim. Paweł Relikowksi / Polska Press & Hipermiasto Licencja: CC-BY-NC-SA 4.0 Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Podziemna trasa kolejowa od Swojczyc do dworca Wrocław Świebodzki ze stacją w Rynku i na innych ważnych węzłach przesiadkowych oraz tunel pomiędzy dworcami Głównym i Świebodzkim. To pomysł na budowę kolei średnicowej we Wrocławiu, który zaproponował doktorant z politechniki Wrocławskiej mgr inż. Mariusz Korzeń.