Przystanek przy ul. Drobnera zostanie poszerzony! To najbardziej niebezpieczny i najwęższy peron w mieście

Najwęższy przystanek we Wrocławiu poszerzony. Zmieni się w węzeł przesiadkowy

Przystanek znajdujący się przy skrzyżowaniu ul. Drobnera z ul. Dubois (przy wyjściu z Wyspy Słodowej) od lat straszy mieszkańców swoją szerokością. Już dawno nazywają go jednym z najniebezpieczniejszych w mieście. Pasażerom trudno jest wysiąść lub wsiąść do tramwaju, gdy na peronie czeka tłum ludzi. Można zapomnieć o bezpiecznym wymijaniu się, przystanek nie posiada żadnych barier odgradzających pieszych od ruchliwej ulicy. Problem korzystania z najwęższego peronu we Wrocławiu dotyczy zwłaszcza rodziców z wózkami dziecięcymi i osób wracających z większych zakupów.

Jak zmieni się skrzyżowanie ul. Dubois i ul. Drobnera?

- Pozwoli to na przeniesienie przystanków autobusowych, które w tej chwili znajdują się przy jezdniach tego skrzyżowania. Teraz przystanki są oddalone od siebie, rozrzucone po całym skrzyżowaniu. Przeniesiemy je w jedno miejsce. Spowoduje to, że przesiadanie w komunikacji zbiorowej będzie szybkie i komfortowe – tłumaczy główny zamysł przebudowy Michał Kulicki, kierownik projektu z Wrocławskich Inwestycji.

Poszerzenie przystanku do normalnych wymiarów pod względem szerokości i długości to nie wszystko. Otrzyma on z obu stron wiaty wraz z niezbędną infrastrukturą: ławkami, koszami na śmieci i tablicami ITS. Ponadto w ramach inwestycji zostanie przebudowany odcinek ulicy Drobnera od Cybulskiego do Łokietka oraz ul. Dubois - od Drobnera do remontowanej jeszcze Pomorskiej. Połączy to obie inwestycje ze sobą.