Pijany kierowca spowodował wypadek we Wrocławiu. Zablokowana jest aleja Karkonoska w kierunku Bielan Wrocławskich

W niedzielę (24 marca) we Wrocławiu doszło do wypadku na alei Karkonoskiej. Nietrzeźwy kierowca busa uderzył w lampę, następnie wpadł do rowu i wylądował w krzakach. Do szpitala zabrano trzy osoby. Zablokowana jest trasa w kierunku Bielan Wrocławskich.

