Handel na Świebodzkim we Wrocławiu, czyli tory kolejowe zamienione w stragany. Tak nieczynny dworzec stał się targowiskiem

"Dla wielu wrocławian odwiedziny bazaru to stały punkt niedzielnego programu dnia. To jedno z nielicznych miejsc we Wrocławiu, gdzie można ze sprzedawcą się potargować o cenę, czy kupić jakąś rzecz taniej niż w sklepie. Choć obecnie przeważają tu stoiska z ciuchami, to znajdziemy również proszki do prania, czy pasty przywiezione z Niemiec, albo słodkości z Bułgarii" – pisaliśmy w Gazecie Wrocławskiej w maju 2012 roku.