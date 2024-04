Kolejowa obwodnica Wrocławia? Najpierw trzeba wyremontować tory towarowe. Urząd Marszałkowski jest "za"

Obwodnica towarowa Wrocławia została uruchomiona jeszcze pod koniec XIX wieku. Połączyła wtedy dwie stacje – Wrocław Brochów i Wrocław Gądów. Od ponad 120 lat jest wykorzystywana tylko do przewozu towarów. Gdyby udało się wyremontować torowisko i wybudować potrzebne przystanki, mogłaby powstać siatka połączeń pasażerskich dookoła Wrocławia. Kto mógłby się za to zabrać?

Rozwiązanie popiera Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - zwłaszcza, że pomysł nie wymaga budowy zupełnie nowych dróg, a jedynie przygotowania istniejących do ruchu pasażerskiego.

- Ten pomysł daje nam przestrzeń do rozwoju transportu we Wrocławiu, którego nam brakuje. Obecnie są środki na przygotowanie projektu. Spółka PKP PLK ogłosiła przetarg na zaprojektowanie tego odcinka, trudno tu mówić o konkretnych kwotach, ale to będą ogromne pieniądze, wiec wsparcie ze strony rządu będzie konieczne - mówi Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.