Sejmik Województwa Dolnośląskiego rozpoczął VII kadencję. Radni złożyli ślubowanie, wybrali przewodniczącego. Kiedy poznamy zarząd?

- To bardzo podniosła chwila. Czuję się dumny z tej reprezentacji, która jest w sejmiku. Wierzę, że będzie to dobra kadencja dla Dolnego Śląska. Jest wiele rzeczy do zrobienia w zakresie bezpieczeństwa czy kontynuacji rozpoczętych projektów, takich jak budowa szpitala onkologicznego czy rozwijanie kolei - mówi Michał Jaros, poseł na sejm z KO.