Agnieszka Rybczak przewodniczącą Rady Miejskiej we Wrocławiu. Igor Wójcik przegrał różnicą trzech głosów

Na Agnieszkę Rybczak zagłosowało 19 radnych, a na Igora Wójcika 16 radnych. Dwóch radnych nie poparło żadnej kandydatury.

- Trochę jestem wzruszona, trochę nie wiem co powiedzieć. Dziękuje za zaufanie. Tym co na mnie nie głosowali, to postaram się udowodnić, że jestem godna współpracy. Zrobię wszystko, aby sprostać państwa oczekiwaniom w kierowaniu radą miasta. Pracy dla wszystkich nie zabraknie, będę się nią sprawiedliwe dzielić z państwem. Dziękuje także za zaufanie wrocławianom, który oddali na mnie swój głos – mówi Agnieszka Rybczak, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrocławiu.

Agnieszka Rybczak Urodziła się w 1977 roku. Ukończyła studia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Z zawodu jest ekonomistką. Była radną rady Miasta Wrocław w kadencji 2018-2024. Pełniła funkcję wiceprzewodniczącej klubu PO w radzie miejskiej.

Należy do partii Platforma Obywatelska. W wyborach samorządowych 2024 roku startowała z okręgu numer 3 (Osiedla: Powstańców Śląskich, Borek, Gaj, Huby, Tarnogaj). Zdobyła 7 478 głosów. Był to największy wynik we Wrocławiu.