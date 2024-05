Kandydaci do Parlamentu Europejskiego 2024 (okręg nr 12) w Eurowyborach. Sprawdź, kto jest na liście

Oficjalne listy komitetów w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024 zostały opublikowane przez PKW. Wiemy, kto z woj. dolnośląskiego i opolskiego okręg nr 12 powalczy o mandat europosła. Czyje nazwiska znalazły się na listach? Zobacz poniżej, kto z Twojego regionu zdecydował się startować w wyborach.

Ilu posłów jest wybieranych do Parlamentu Europejskiego?

Do tej pory wybierano 705 posłów do PE. W wyborach 2024 r. liczba posłów została zwiększona do 720. Po dwa dodatkowe mandaty otrzymała Francja, Hiszpania i Holandia. Po jednym dodatkowym mandacie przyznano Austrii, Danii, Belgii, Polsce, Finlandii, Słowacji, Irlandii, Słowenii oraz Łotwie.

Kandydaci na posła do Parlamentu Europejskiego z woj. dolnośląskiego i opolskiego okręg nr 12

Według kodeksu wyborczego każdy komitet w danym okręgu może zgłosić tylko jedną listę z nazwiskami kandydatów na posłów Parlamentu Europejskiego. Liczba kandydatów na liście minimalnie może wynosić 5, zaś maksymalnie 10. Każdy kandydat może być zgłoszony tylko w jednym okręgu i z jednej listy. W okręgu nr 12 startuje 70 kandydatów. Swoim zasięgiem obejmuje: województwo dolnośląskie i województwo opolskie.

Sprawdź listy kandydatów. KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: Róża Maria GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN: pozycja 1 Paweł Jarosław GANCARZ: pozycja 2 Ryszard Jerzy PETRU: pozycja 3 Marcin Krzysztof OSZAŃCA: pozycja 4 Magdalena Anna ZIUBRAK: pozycja 5 Joanna Barbara BRONOWICKA: pozycja 6 Arkadiusz Paweł ROJEWSKI: pozycja 7 Edyta Barbara PAWŁOWSKA: pozycja 8 Piotr Paweł FITOWSKI: pozycja 9 Karolina HOŁOWNIA-TWARDOWSKA: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: Stanisław TYSZKA: pozycja 1 Marta Anna CZECH: pozycja 2 Maciej Janusz PIOTROWSKI: pozycja 3 Grzegorz Adam PŁACZEK: pozycja 4 Aleksandra Maria KIEPURA: pozycja 5 Ryszard Jakub WILK: pozycja 6 Paulina Joanna KLIMEK: pozycja 7 Ryszard Stanisław SKAWIŃSKI: pozycja 8 Dorota Elżbieta WĘGRZYN: pozycja 9 Robert Sebastian GRZECHNIK: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: Oskar Przemysław KIDA: pozycja 1 Justyna Magdalena WALKER: pozycja 2 Mateusz Robert KASPRZAK: pozycja 3 Damian Arkadiusz CHAŁOŃ: pozycja 4 Sergiusz BUKOWSKI: pozycja 5 Sylwia Maria ZAKRZEWSKA: pozycja 6 Marzena Joanna TOMASZCZAK: pozycja 7 Krzysztof Andrzej KASPEREK: pozycja 8 Alicja DROBISZ: pozycja 9 Katarzyna Marta ZAJDEL: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY POLEXIT: Norbert Jerzy CZARNEK: pozycja 1 Roksana Natalia SURMIAK: pozycja 2 Krzysztof KUCHARSKI: pozycja 3 Magdalena Stanisława TELESIEWICZ: pozycja 4 Dariusz Andrzej SKÓRA: pozycja 5 Lidia Anna GIL-SOBCZYK: pozycja 6 Mariusz Melchior GRUDZIEŃ: pozycja 7 Jolanta Maria MAJCHROWSKA: pozycja 8 Mariola Stanisława SZATAN: pozycja 9 Rafał Włodzimierz BŁOŃSKI: pozycja 10

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI: pozycja 1 Andrzej BUŁA: pozycja 2 Sylwia Alina BIELAWSKA: pozycja 3 Danuta JAZŁOWIECKA: pozycja 4 Jarosław DUDA: pozycja 5 Emilian Stanisław BERA: pozycja 6 Piotr Daniel DRZEWIECKI: pozycja 7 Edyta Jolanta OWCZAREK-PRĘDA: pozycja 8 Urszula OSIPIŃSKA: pozycja 9 Anna Maria ŻABSKA: pozycja 10

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: Krzysztof Jan ŚMISZEK: pozycja 1 Anna Maria KOŁODZIEJ: pozycja 2 Marta Magdalena STOŻEK: pozycja 3 Małgorzata Helena SEKUŁA-SZMAJDZIŃSKA: pozycja 4 Paweł Jan KAMPA: pozycja 5 Beata Małgorzata MOSKAL-SŁANIEWSKA: pozycja 6 Robert MAŚLAK: pozycja 7 Dorota Jadwiga PAWNUK: pozycja 8 Katarzyna Elżbieta LUBINIECKA-RÓŻYŁO: pozycja 9 Arkadiusz SIKORA: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: Anna Elżbieta ZALEWSKA: pozycja 1 Beata Agnieszka KEMPA: pozycja 2 Michał Paweł DWORCZYK: pozycja 3 Kamil BORTNICZUK: pozycja 4 Agnieszka Anna SOIN: pozycja 5 Szymon Marek POGODA: pozycja 6 Grzegorz PECZKIS: pozycja 7 Krzysztof Stanisław MRÓZ: pozycja 8 Krzysztof Marek DOMAGAŁA: pozycja 9 Iwona POROWSKA: pozycja 10



Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Może Cię zainteresować Wybory prezydenckie 2020: Co to jest exit poll i late poll?

Jak wybiera się europosłów?

Parlamentarzystów wybiera się w wyborach bezpośrednich. Kraje UE co pięć lat organizują wybory, w których wyborcy głosują na kandydatów.

Liczba posłów z każdego kraju jest w przybliżeniu proporcjonalna do liczby jego ludności. Żaden kraj nie może mieć mniej niż 6 lub więcej niż 96 posłów do PE.

Kto może kandydować do Parlamentu Europejskiego?

Kandydować mogą osoby, które przedstawią oświadczenie o tym, że nie mają zakazu kandydowania oraz że nie kandydują w innym kraju. Może być również wymagane przedstawienie zaświadczenia o niekaralności.

Prawo do zgłaszania kandydatów przysługuje: komitetowi wyborczemu partii politycznych, koalicyjnemu komitetowi wyborczemu, komitetowi wyborczemu wyborców.

Na liście kandydatów do Parlamentu Europejskiego nie może być mniej niż 5-ciu ani mniej niż 10-ciu kandydatów.

Ile trwa kadencja PE

Kadencja Parlamentu Europejskiego trwa 5 lat. Europosłowie wybierani są w wyborach bezpośrednich, które odbywają się w wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Ile mogą zarabiać europosłowie?

Statut posła do Parlamentu Europejskiego gwarantuje równość co do wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez europarlamentarzystów. Obecnie miesięczne wynagrodzenie europosła wynosi 10 075,18 euro brutto. Wypłacane jest z budżetu Parlamentu i podlega opodatkowaniu, a także odprowadzana jest od niego składka ubezpieczeniowa. Finalnie wynagrodzenie posła Parlamentu Europejskiego wynosi 7853,89 euro na rękę.

Niektóre państwa UE stosują dodatkowo podatek krajowy od tej kwoty. Wysokość wynagrodzenia została ustalona jako 38,5 % podstawowego wynagrodzenia sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Europosłowie otrzymują także dietę w wysokości 4950 euro miesięcznie. Są to środki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biura poselskiego, kupnem i eksploatacją sprzętu oraz opłat za rachunki telefoniczne i przesyłki pocztowe.

Jakie zadania pełni Parlament Europejski?

Parlament Europejski posiada 3 kluczowe funkcje: Ustawodawczą: uchwalanie przepisów prawa europejskiego, podejmowanie decyzji dotyczących umów międzynarodowych i rozszerzenia UE.

Nadzorczą: sprawowanie nadzoru demokratycznego nad pozostałymi instytucjami europejskimi, wybieranie przewodniczącego Komisji i zatwierdzanie składu Komisji, rozpatrywanie petycji od obywateli i powoływanie komisji śledczych, omawianie polityki pieniężnej z Europejskim Bankiem Centralnym, monitorowanie wyborów.

Budżetową: ustanawianie budżet UE, zatwierdzanie długoterminowego budżetu UE. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Wideo Zamach na Roberta Fico. Stan premiera Słowacji jest poważny.