Rolnicy zapowiadają przedłużenie protestu. Czy traktory znowu wjadą do centrum Wrocławia? Władze miasta podjęły decyzję

Protest rolników zablokuje ulice wjazdowe do Wrocławia? Jest decyzja miasta

Według pierwszych zapowiedzi, rolnicy mieli protestować na terenie miasta do poniedziałku (19 lutego), do godz. 10, jednak w ostatnich dniach pojawiła się informacja o przedłużeniu blokad do końca miesiąca.

We wtorek (20 lutego) o godzinie 5 rano rozpocznie się druga część protestu. Początkowo pojawiły się informacje, że ciągniki jadą na al. Jana III Sobieskiego, jednak to zgromadzenie zostało już odwołane.