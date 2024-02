Sceny jak z kryminalnego filmu na wrocławskim Psim Polu. Padły strzały! 38-latek zatrzymany

Do zdarzenia doszło przy ul. Polanowickiej we Wrocławiu. Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Wrocław-Psie Pole chcieli zatrzymać do kontroli drogowej pojazd marki VW Passat. Kierowca nie zamierzał jednak gasić silnika. Mało tego, przyspieszył i omal nie potrącił policjanta. Podczas ucieczki uderzył w oznakowany radiowóz, powodując obrażenia u mundurowego, który w nim przebywał. Policjanci użyli broni palnej!

