Uwaga, kierowcy! Na tej ulicy we Wrocławiu czekają Was utrudnienia. Jak idzie szybka wymiana nawierzchni?

Spore utrudnienia na Legnickiej

Wymiana jezdni na ul. Legnickiej od Centrum Handlowego Magnolia do ul. Stacyjnej to aż 600 m jezdni. Remont rozpoczął się 7 kwietnia. Nagłe zwężenie tego odcinka to spore zaskoczenie dla kierowców wracających do centrum miasta. Aktualnie drogowcy zajmują środkowy pas ulicy, co wiąże się z ruchem wahadłowym. W godzinach szczytu mogą pojawiać się spore korki. Według ZDiUM utrudnienia mają potrwać około tygodnia.

Po nowej nawierzchni kierowcy mogą już jeździć m.in. na al.Hallera, na ulicy Rakietowej, Kamiennej, Ślężnej.